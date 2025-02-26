بعد تأجيل عامين.. مسلسل معاوية يتصدر التريند قبل عرضه في رمضان 2025

تصدر مسلسل "معاوية" تريند جوجل بعد طرح البرومو الرسمي عبر قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني 2025، بعد تأجيله عامين.

ونشرت قناة "MBC مصر دراما" البرومو الرسمي وعلقت قائلةً: "الملحمة التاريخية معاوية قصة الإمبراطورية التي كتبت تاريخًا لا يُنسى امتد من الشرق إلى الغرب".

أبطال مسلسل "معاوية"

يشارك في بطولة مسلسل "معاوية"، لجين إسماعيل يجسد شخصية «معاوية بن أبي سفيان»، إياد نصار يجسد شخصية «علي بن أبي طالب»، أيمن زيدان، سامر المصري، سهير بن عمارة تجسد شخصية «هند بنت عتبة والدة معاوية بن أبي سفيان»، وائل شرف يقدم شخصية «عمرو بن العاص»، يزن خليل يجسد شخصية «عتبة بن أبي سفيان»، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، أسماء جلال تقدم شخصية«زوجة معاوية»، محمد قريع، خالد حمام، حكيم بلكحلة، حمد مراد، ياسين بن قمرة، غانم الزرلي، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج طارق العريان.

تدور أحداث مسلسل حول الأحداث التي جرت مع معاوية بن أبي سفيان بعد وفاة عثمان بن عفان، حيث يتولى علي بن أبي طالب الخلافة، بعد ذلك، لتستمر الأحداث وصولًا إلى عصر الخلافة الأموية التي ستكون بزعامة معاوية لتتوالى الأحداث، في إطار تشويقي.

من هو معاوية بن أبي سفيان؟

يعتبر معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- أول خليفة في تاريخ الدولة الأموية التي نشأت بعدما تنازل الحسن بن علي -رضي الله عنهما- عن الخلافة لصالح معاوية؛ حقنا لدماء المسلمين، وحمايتهم، وحفاظا على وحدة صفهم، وبذلك بويِع معاوية بن أبي سفيان بالخلافة في عام 41هـ، ودامت فترة حكمه لغاية عام 60هـ؛ أي ما يقارب 20 عاما شهدَ استقرارا داخليا، بالإضافة إلى العديد من الانتصارات، والإنجازات، والفتوحات الإسلامية الخارجية، وقد سمِيت الدولة الأموية بهذ الاسم؛ نسبة إلى الجد الثاني لمؤسِس الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان.

اشترك معاوية في عهد أبي بكر الصدِيق في معركة اليمامة، وكان من ضمن الجيش الذي خرج لفتح الشام، وفي ولاية عمر بن الخطاب، اكتسب معاوية ثقة عمر، فولاه الأردن، ثم ضم إليه ولاية الشام بعد وفاة شقيقه يزيد بن أبي سفيان الذي كان واليا عليها قبله، أما في ولاية عثمان بن عفان فقد أصبح معاوية واليا على بلاد الشام.