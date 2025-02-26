شاهد.. خطة ترامب بتحويل غزة لـ"ريفييرا الشرق الأوسط" يسبب ضجة على مواقع التواصل

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقطع فيديو على منصة "تروث سوشيال" وهو ما تسبب في إحداث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عرض رؤية ترامب المستقبلية لقطاع غزة.

ويظهر الفيديو، الذي نشره ترامب، والتي تم إنشاءه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لقطات توضح الدمار الذي لحق بقطاع غزة قبل أن يتحول إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" كما ذكر ترامب في خطته الخاصة بإعادة إعمار القطاع.

وكشف الفيديو، عن أبراج تحمل اسم دونالد ترامب كما ظهر إيلون ماسك يتجول في شوارع غزة وهو يوزع في المال، إلى جانب لقطات لنتنياهو وترامب وهما يستجمان على شاطئ غزة بينما يظهر اسم الفندق "ترامب غزة" في الخلفية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد شدد على ضرورة دعم خطة ترامب المتعلقة بقطاع غزة، مشددا على أهمية تطبيقها، موضحًا أن الخطة تهدف إلى منح سكان قطاع غزة حرية مغادرته، مشيرا إلى أن إسرائيل تؤيد هذه المبادرة.

واقترح ترامب في يناير الماضي، سيطرة الولايات المتحدة على غزة وأن ترحّل سكانه إلى بلدان أخرى، خصوصا مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحوّله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وخلال الأيام الماضية اقترح سيطرة الولايات المتحدة على غزة وتهجير الفلسطينيين بشكل دائم من القطاع دون الحق في العودة.