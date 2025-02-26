ضبط 3 أطنان ونصف زيت مجهولة المصدر في دمياط

تمكنت مديرية التموين في محافظة دمياط من ضبط ٣ ونص طن زيت بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط كمية ٢١ كيلو زيت راجع (مستعمل)، ضمن الحملات الرقابية التي تشنها المديرية قبيل شهر رمضان على محال بيع السلع الغذائية والمخازن ومصانع الأطعمة ومستلزمات الطهي في دمياط .

تم ضبط الكميات المذكورة وتم تحرير محضر شرطي بالكمية المحرزة .

يذكر أنه أيضاً تم ضبط مخزن لتصنيع مصنعات اللحوم والدواجن بأولاد حمام بمركز دمياط.

حيث تبين قيام المخزن بالتصنيع وتعبئة وتغليف تلك المواد الغذائية ، فى انعدام تام للاشتراطات الصحية و النظافة، وتم ضبط كمية قدرها طن ونصف من اللحوم و المصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبالمعاينة المبدئية للمضبوطات تبين احتوائها على عجينة فول صويا وألوان صناعية ومكسبات طعم ورائحة ، فضلاً عن وجود مواد ملونة يتم استخدامها فى التصنيع .

هذا وقد وجه "الدكتور أيمن الشهابى" محافظ دمياط على الفور بالتحفظ على تلك المضبوطات وأخذ عينات لتحليلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة ، مؤكدًا على استمرار تلك الجهود و الضرب بيدٍ من حديد للمتلاعبين والتصدى لأى مخالفات تتعلق بمنظومة الغذاء لارتباطها الرئيسى بصحة المواطنين وسلامتهم ، والتأكد دوماً من صلاحية المواد الغذائية التى يتم طرحها بالأسواق و المنشآت الغذائية.