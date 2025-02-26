محمد الشامي يُجري جراحة الرباط الصليبي بألمانيا

يخضع محمد الشامي نجم خط هجوم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، اليوم الأربعاء، لجراحة الرباط الصليبي، وذلك بمستشفى أرتيميد بمدينة ميونيخ الألمانية وذلك على يد البروفيسور الألماني واو كريستال برال.

وكان اللاعب محمد الشامي قد غادر لألمانيا صباح الأحد الماضي حيث خضع على مدار اليومين الماضيين للعديد من الفحوصات والأشعات الطبية.

وكان قد تعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة المصري وفاركو بالدوري التي أقيمت في السادس عشر من يناير الماضي، وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي سفر اللاعب إلى ألمانيا بعد إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والطبية بمصر وألمانيا.