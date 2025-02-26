بنك فيصل الإسلامي يستهدف افتتاح 4 فروع جديدة خلال 2025

أعلن عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، أن البنك يعتزم افتتاح أربعة فروع جديدة خلال عام 2025، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، وكفر الشيخ، وميت غمر، والعلمين، ضمن خطته لتعزيز انتشاره الجغرافي وتقديم خدمات مصرفية متطورة.

وأوضح أبو موسى، في تقرير مجلس إدارة البنك، أن عدد فروع البنك ارتفع إلى 42 فرعًا بنهاية عام 2024، بعد افتتاح فرع جديد في مصر الجديدة، مزود بأحدث الإمكانيات التي تضمن تجربة مصرفية مريحة وسريعة للعملاء.

وأشار إلى أن البنك قام بتجهيز 18 فرعًا لاستقبال ذوي الهمم، بما يضمن سهولة حصولهم على الخدمات والمنتجات المصرفية، مضيفًا أن شبكة الصراف الآلي التابعة للبنك تضم 565 ماكينة، من بينها 60 ماكينة تدعم خدمة الصراف الآلي المتكلم لتعزيز استقلالية العملاء.

وفيما يخص التحول الرقمي، كشف أبو موسى عن ارتفاع عدد المشتركين في خدمة الإنترنت البنكي إلى 162.9 ألف عميل بنهاية 2024، بنسبة نمو بلغت 13.4% مقارنة بعام 2023، بينما سجل عدد مستخدمي خدمة الموبايل البنكي نموًا بنسبة 25.6% ليصل إلى 195.3 ألف عميل، كما ارتفع عدد مشتركي محفظة "فيصل كاش" بنسبة 5.1%.

وأضاف أن البنك أطلق خلال 2024 عدة منتجات وخدمات جديدة، أبرزها منتج "رجعها فابريكا" لتمويل صيانة السيارات عبر صيغة إجارة الخدمات، ومنتج تمويلي لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص.

كما أطلق البنك خدمة "Royal Service" التي توفر امتيازات حصرية لشريحة مميزة من العملاء، إلى جانب خدمة الصراف الآلي المتنقل، وإصدار حساب "أهالينا" الاستثماري بالعملة المحلية، والمخصص لأصحاب الحرف والمهن الحرة وربات البيوت الذين لا يمتلكون إثبات دخل لفتح حساب بنكي.