الكونغو الديمقراطية: مرض مجهول يصيب أكثر من 943 شخصا ويودي بحياة 52 آخرين

كشفت السلطات الصحية في منطقة "باسانكوسو" بمقاطعة "إكواتور"، بغرب الكونغو الديمقراطية، أن مرضا مجهول المصدر يتفشى في المنطقة منذ بداية شهر فبراير الجاري أودى بحياة 52 شخصا على الأقل حتى الآن.

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم، عن مسئولين بمنطقة "باسانكوسو" الصحية قولهم: "جرى تسجيل أكثر من 943 مريضا توفي منهم 52 حالة منذ بداية شهر فبراير الجاري في خمس من المناطق الصحية العشر التابعة لمنطقة باسانكوسو الصحية وبمعدل وفيات بلغ 5.5%".

وأوضح مسئولو الصحة في منطقة "باسانكوسو" أن حالات الإصابة والوفاة جرى تسجيلها في 5 مناطق صحية بخمس قرى هي: إيكوتو وليلانجي وليسافا وباسنجيلا وبافومبا، مضيفين أن منطقة "إيكوتو" الصحية هي الأكثر تضررا.

وأشاروا إلى أن المرضى تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات إلى 45 سنة وظهرت عليهم أعراض مثل الحمى والقشعريرة والصداع وآلام العضلات وآلام الجسم وآلام الرقبة وآلام الظهر وما إلى ذلك، مضيفين أن أولى حالات الإصابة جرى الإبلاغ عنها في 9 فبراير الجاري.

ووفقا لهؤلاء المسئولين، فإن من بين 151 اختبارا تشخيصيا سريعا للملاريا أجرتها فرق وزارة الصحة الكونغولية تبين أن هناك 84 اختبارا إيجابيا للملاريا، فيما استبعدت فرضية أن المرض المجهول يتعلق بوباء "إيبولا".

