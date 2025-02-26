"البوابة نيوز" تكشف سبب إيقاف قيد نادي بيراميدز

كشف مصدر بالاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” سبب إيقاف قيد نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم إيقاف قيد نادي بيراميدز اليوم الأربعاء بسبب مستحقات احد اللاعبين السابقين.

وقال المصدر انه لم يتم إيقاف قيد نادي بيراميدز بسبب مستحقات التوسني عمر لعيوني، ولكن الأمر يتعلق باللاعب الشاب النيجيري صامويل أوجو الذي لم يتمكن من إصدار جوازه الإلكتروني على موقع فيفا، مما دفع الاتحاد الدولي لإيقاف قيد ناديه الأصلي "بيراميدز" خاصة وأنه معار لنادي الجونة

وأضاف المتصدر ان إصدار جواز إلكتروني للاعبين هو إجراء جديد يتم تنفيذه من جانب فيفا للاعبين الذين يتحولون من اللعب في صفوف الشباب إلى لاعب محترف وهو ما ينطبق على لاعب بيراميدز، وهو إجراء جديد يتبع لأول مرة في الكرة العالمية.

وشدد المصدر على أن “فيفا” اعتبر فشل اللاعب النيجيري في استخراج جوازه الإلكتروني، وتنفيذ إجراءاته على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم مسئولية تقع على عاتق ناديه الأصلي بيراميدز لذلك قرر فيفا وضع النادي في قائمة الموقوف قيدهم لحين حل هذه المشكلة.

واختتم المصدر أن كل ما يثار عن إيقاف القيد الصيفي لنادي بيراميدز بسبب قضية التونسي عمر لعيوني ليس له أساس من الصحة، وبعد حل مشكلة اللاعب الشاب سيتم رفع اسم بيراميدز من قائمة الأندية الممنوعة من القيد.