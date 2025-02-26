رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح ندوة «العهد القديم.. من النبوة إلى وعد الخلاص»

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ندوة فكرية بعنوان "العهد القديم.. من النبوة إلى وعد الخلاص"، التي نظّمتها مجلة النسور اليوم الأربعاء 26 فبراير، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية، بحضور نخبة من الباحثين والمهتمين بالشأن اللاهوتي.

وفي كلمته، رحّب الدكتور القس أندريه زكي بجميع الحضور، وأعضاء مجلس تحرير مجلة النسور، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المجلة في تقديم محتوى فكري ولاهوتي متميز، يسهم في تعميق الفهم المسيحي الأكاديمي والتعامل مع القضايا الحياتية من منظور لاهوتي متزن.

كما أكد أن "العهد القديم ليس مجرد نصوص تاريخية أو تشريعية، بل هو إعلان إلهي يمهد الطريق لمجيء المسيح، ويشهد عنه ويتنبأ به. من خلاله نفهم طبيعة الله ونتأمل في وعده بفداء البشرية، ونرى إتمام النبوات في شخص يسوع المسيح، وكما أكد المسيح والرسل، فإن العهد القديم جزء لا يتجزأ من كلمة الله الحية، وهو مصدر للتعليم والتقويم. لذا، علينا أن نتعمق في دراسته لنفهم أكثر عمق محبة الله وقصده لخلاص الإنسان".

كما شدّد زكي على أهمية البحث اللاهوتي في تعزيز النمو الروحي والفكري، مؤكدًا أن دراسة الكتاب المقدس مسؤولية الكنيسة تجاه الأجيال الحاضرة والمقبلة.

وتضمّنت الندوة أوراقًا بحثية قدّمها كل من:

الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، القس عيد صلاح، راعي الكنيسة الإنجيلية بعين شمس، ورئيس المجلس القضائي بسنودس النيل الإنجيلي، الدكتورة رانيا نبيل، أستاذ العهد الجديد بكلية اللاهوت الإنجيلية.

وأدار الجلسة القس أمير ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية بالفجالة، حيث شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور عبر المداخلات والنقاشات التي أثرت موضوع الندوة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود مجلة النسور لتقديم رؤية لاهوتية متجددة تجمع بين التأصيل الأكاديمي والانفتاح على القضايا المعاصرة، بما يسهم في تحقيق فهم أعمق لكلمة الله وتأثيرها في الحياة اليومية.