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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع البريطاني: واشنطن ترحب بعزم المملكة المتحدة زيادة الإنفاق الدفاعي

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي
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قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن نظيره الأمريكي بيت هيجسيث رحب بعزم المملكة المتحدة زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5ر2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، حيث وصفها بأنها تعد خطوة قوية.
وحول توقيت الإعلان قبيل توجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن، أضاف هيلي أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزز أهمية إظهار الدول الأوروبية استعدادها لزيادة الإنفاق الدفاعي، وذلك في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الإنجليزية اليوم الأربعاء.
وأكد هيلي أن هذه تعد أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لبذل المزيد من الجهود لتعزيز حلف شمال الأطلسي (ناتو) ودعم أوكرانيا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن أمس الثلاثاء عزم بلاده زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5ر2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، موضحا أن التحديات الراهنة تتطلب استجابة من الأجيال.
 

وزير الدفاع البريطاني الإنفاق الدفاعي