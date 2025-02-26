فاينانشيال تايمز: تأشيرة "الإقامة الذهبية" تأتي ضمن حملة ترامب على المهاجرين غير الشرعيين

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه إطلاق برنامج جديد لمنح الإقامات الذهبية مقابل 5 ملايين دولار، يأتي في خضم إطلاق إدارته لهجمة شاملة على المهاجرين غير الشرعيين، وبدء تنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق التي وعد بها أثناء حملته الانتخابية.

وكشفت الصحيفة البريطانية في عددها الصادر اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة القول إن ترامب كان يخطط لإعلانها الأسبوع المقبل، لكنه قرر تقديم موعدها.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستبيع "جولد كارد"، بتكلفة 5 ملايين دولار، لأي شخص يرغب في الإقامة الدائمة، وذلك لجذب الأجانب الأثرياء إلى الولايات المتحدة.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن الرئيس ترامب قوله في كلمة أمام الصحفيين في البيت الأبيض إن النموذج المطروح للإقامة سوف يمنح "صلاحيات البطاقة الخضراء وزيادة"، و"طريقًا نحو الجنسية" لأولئك الذين يشترون "البطاقة الذهبية" (الجولد كارد).

وقال ترامب: "الأشخاص الأثرياء سوف يأتون إلى بلدنا عن طريق شراء هذه البطاقة.. سيكونون أثرياء وسيكونون ناجحين، وسوف ينفقون الكثير من الأموال، ويسددون الكثير من الضرائب، ويوظفون الكثير من الناس".

ونقلت الصحيفة عن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، قوله، إن برنامج "البطاقة الذهبية" (جولد كارد) سيحل محل نموذج تأشيرة "إي بي-5"، الذي يمنح التأشيرات للمستثمرين الأجانب.

وأفاد لوتنيك بأنه في ظل البرنامج الجديد، سوف يسدد المشاركون رسوم الـ5 ملايين دولار مباشرة إلى الحكومة الأمريكية، مؤكدًا "بالطبع، فإن جميعهم سيخضعون للتدقيق.

وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن العديد من الدول تقدم الجنسية أو الإقامة عبر برامج الاستثمار، لكنهم يخضون للتدقيق والفحص تحسبًا لمخاطر أمنية علاوة على مخاوف بشأن احتمالات الفساد والتهرب الضريبي.

ويقول تقرير لـ"منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية" (أويسيد) صدر في عام 2023، "(إن تلك البرامج) يمكن لها أن تمثل دفعة للنمو الاقتصادي عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنها يمكن أن تجذب أيضًا المجرمين والمسؤولين الفاسدين الباحثين للتهرب من العدالة وغسيل أموالهم التي جمعوها من الجريمة وتقدر بمليارات الدولارات".

ولم يقدم المسؤولون الأمريكيون أي تفصيلات عن طبيعة الأشخاص المؤهلين للانضواء تحت نموذج "البطاقة الذهبية" (الجولد كارد).