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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

صالون "النسور" الإنجيلي ينظم ندوة "العهد القديم من النبوة إلى وعد الخلاص"

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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بدأ منذ قليل اللقاء الذي ينظمه صالون مجلة  “النسور” التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ندوة تحت عنوان" العهد القديم من النبوة إلي وعد الخلاص" ، وذلك بمقر الهيئة في قاعة الدكتور القس صموئيل حبيب بالنزهة الجديدة.

 يشارك بالندوة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس تحرير المجلة ، الدكتور القس يوسف سمير رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت الإنجيلية، القس عيد صلاح راعي الكنيسة الإنجيلية بعين شمس ، الدكتورة رانيا نبيل .
وقال صالون  "مجلة النسور "بان العهد القديم ليس مجرد نصوص قديمة بل هو جزء لا يتجزأ من إيماننا المسيحي، فيه نجد رسائل الخلاص ونبؤاته ، وإعلانات الله لشعبه والأساس الذي بنيت عليه رسالتنا الخلاصية في العهد الجديد ، لذا جاءت أهمية التعمق والدراسة لفهم النصوص واكتشاف المعاني وارتباطها بتحقيق الوعد الإلهي واليقين بوحدة الكتاب المقدس.

مجلة النسور العهد القديم النبوة وعد الخلاص الدكتور القس صموئيل حبيب الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتور القس يوسف سمير رئيس مجلس ادارة كلية اللاهوت الإنجيلية