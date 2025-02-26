الصين تعارض إدراج الاتحاد الأوروبي شركات صينية ضمن عقوباته ضد روسيا

قالت وزارة التجارة الصينية، إن قرار الاتحاد الأوروبي إدراج بعض الشركات الصينية والأفراد الصينيين في الحزمة الـ16 من العقوبات ضد روسيا سيكون له تأثير سلبي على العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، عن بيان الوزارة أن خطوة الاتحاد الأوروبي تتعارض مع التوافق الذي توصل إليه قادة الجانبين، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن إدراج الشركات الصينية والأفراد الصينيين في قوائم العقوبات، والتوقف عن تشويه صورة الصين وإلقاء اللوم عليها.

وأضاف البيان أن الصين تعارض دائما العقوبات أحادية الجانب التي لا أساس لها في القانون الدولي ولا يقرها مجلس الأمن الدولي، مؤكدا اعتقاد الصين الراسخ بأن الحوار والمفاوضات هما السبيلان العمليان الوحيدان لحل الأزمة الأوكرانية، ودعم الصين الدائم لمحادثات السلام، ومشيرا إلى أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم.