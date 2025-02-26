بكين: نعارض بشدة عقوبات كندا ضد كيانات صينية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن الإجراء الذي اتخذته كندا بفرض عقوبات على كيانات صينية هو غير منطقي وخاطئ تماما.

وأوضح المتحدث فى مؤتمر صحفى دورى نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، أن بلاده " تعارض بشدة هذا الإجراء، وقدمت احتجاجا رسميا للجانب الكندي"، وذلك عقب إعلان كندا أنها فرضت عقوبات ضد 76 كيانا وفردا أجنبيا، من بينهم أكثر من 20 كيانا صينيا، على خلفية مزاعم تزويدهم روسيا بمواد ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري.

وأوضح أن "الصين تعارض دائما العقوبات الأحادية التي ليس لها أساس في القانون الدولي ولا يقرها مجلس الأمن الدولي".

وتابع قائلا إن "الصين تتمسك دائما بموقف موضوعي ومحايد بشأن القضية الأوكرانية"، مضيفا أن بلاده ملتزمة بتعزيز التسوية السياسية لهذه الأزمة، ولا تقدم إطلاقا أسلحة فتاكة إلى طرفي الصراع، وتفرض رقابة صارمة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، فضلا عن أن نطاق وتدابير الرقابة التي تفرضها على تصدير الطائرات بدون طيار هي الأكثر صرامة في العالم.

وأوضح أنه "وعلى غرار البلدان الأخرى، تنخرط الصين في تعاون اقتصادي وتجاري اعتيادي مع روسيا على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وهو أمر منطقي ولا تشوبه شائبة".

واختتم قائلا إن الصين تحث كندا على إلغاء هذا القرار الخاطئ على الفور، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ التدابير الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بكل صرامة.