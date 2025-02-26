السوداني: عملنا بجد على تجنيب العراق نار الحرب ودعمنا لبنان وفلسطين بالمساعدات

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن المنطقة تمر بظروف ومرحلة تحولات كبرى لم تشهدها منذ عقود، قائلا: "عملنا بجد على تجنيب العراق من نار الحرب ودعمنا لبنان وفلسطين بالمساعدات".

وأوضح السوداني - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن مرحلة الحروب والصراعات بالعراق انتهت وانتقل إلى مرحلة السلم والاستقرار، مضيفا أن العراق يخطو خطوات واثقة نحو التكامل مع المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن الحوارات المفتوحة أصبحت جزءًا من النهج السياسي العراقي، مشددا على أن الحكومة ترتكز على سياسة مبدأ العراق أولًا.

وقال رئيس الوزراء العراقي: “نحن على أعتاب مفاوضات مع دول التحالف الدولي لوضع إطار واضح للتعاون المشترك في مواجهة الإرهاب”، مؤكدا لدينا علاقات متينة مع أعضاء التحالف الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد السوداني أن العراق منفتح على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن هذا نهج العراق المستمر في سبيل توسيع الشراكات الاقتصادية.