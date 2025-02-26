زد يحقق أول فوز في بطولة كأس دبي للقارات على حساب آيريس سبورتس

حقق فريق نادي زد، أول فوز ببطولة كأس دبي للقارات تحت 13 سنة، على حساب فريق آيريس سبورتس الأردني بنتيجة 6-2، ليجمع الفريق أول ثلاث نقاط بمستهل مشوار الفريق بالبطولة.

وأحرز الأهداف فارس وائل عباس، إياد حسن حمدي، ومالك تامر حسين ، وأحمد سعد، ويستعد "زد" لمواجهة الوحدة الإماراتي ونادي أي سي ميلان غدًا الأربعاء.

ونال فريق زد إف سي، إعجاب وإشادة المتابعين لبطولة كأس دبي للقارات تحت 13 سنة، بعدما قدم الفريق أداءً قويًا في أولى مباريات البطولة، سواء على المستوى الفني أو الخططي، وتوقعوا مستقبل باهر للعديد من العناصر الفريق.

ويتولى الإدارة الفنية لفريق زد إف سي، المشارك ببطولة كأس دبي للقارات، الدكتور شادي هشام، ويعاونه علاء عبدالرؤوف مدربًا عام، وعبدالله فاروق مدرب مساعد، وحازم فرج مدرب حراس مرمى.

وسبق أن شارك زد إف سي في بطولة كأس دبي للقارات أربع مرات، وكان أفضل أداء حققه النادي المركز الثالث بالبطولة في نسخة عام 2023.