وزيرا الثروة الحيوانية والري في زامبيا يتفقدان مزرعة الإنتاج الحيواني ومركز التلقيح الاصطناعي

قام كولنز نزوڤو - وزير المياه والمرافق وبيتر كبالا - وزير الثروة الحيوانية والسمكية والوفد الزامبي رفيع المستوى بزيارة إلى مركز التلقيح الاصطناعى ومزرعة الإنتاج الحيواني بالإسكندرية والبحيرة.

يرافقهم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية، والدكتور هانى درويش المدير التنفيذي لمشروعات التنمية الزراعية المستدامة وسبل المعيشة للأسرة الريفية (SAIL).

بدأت الجولة بزيارة مركز التلقيح الاصطناعي المطور بمنطقة العامرية بالإسكندرية.

واطلع الوفد على أقسام وإمكانيات المركز الذي يضم أحدث معامل التلقيح الاصطناعي في مصر، ويقدم خدمات التلقيح الاصطناعي الحيواني بقرى ومحافظات مصر المختلفة، بالإضافة إلى الخدمات الإرشادية للمربين، إلى جانب القسم المعني ببيع الجرعات والنيتروجين السائل لأصحاب المزارع وصغار المربين والأطباء البيطريين والملقحين الصناعيين، وقسم لتربية العجول.

حيث يقوم المركز بتنفيذ برامج التربية الخاصة باختيار الطلائق الصغيرة من السلالات المختلفة، وذلك لتحقيق احتياجات المركز من الطلائق المنتخبة لتغطية احتياجات المربين من الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى تجهيز الطلائق لمراكز التلقيح الاصطناعي والمزارع الخاصة.

ويأتي ذلك في ضوء خطة وزارة الزراعة لتطوير التحسين الوراثي للثروة الحيوانية في مصر، حيث يوجد بالمركز نحو ٧٠ طلوقة من مختلف الأنواع المتميزة ويمتلك أكبر عدد من السلالات المتميزة من الطلائق ثنائية الغرض لإنتاج الألبان واللحوم.

بعد ذلك توجه الوفد إلى زيارة مزرعة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بالنوبارية، والتى تضم أكثر من ٦٠٠ رأس ماشية من الجاموس المصري المتميز والأبقار الهولشتاين الهولندي والبراون.

هذا ويتم توفير العجلات العشار المحسنة وراثيا لصغار المزارعين، وتدريب السيدات والمزارعين على تصنيع الألبان بأنواعها كمشروعات صغيرة لحل مشكلة تسويق الألبان لدى صغار المزارعين الذي يتطلب نقلا مبردا.

وتضم المحطة أيضا محلب آلى ومصنع ألبان لتصنيع: الجبن الموزاريلا، والزبادى، والزبدة، والجبن القريش.

وفي ختام الجولة أعرب الوفد الزامبى عن إعجابه بما شاهده سواء في مركز التلقيح الاصطناعى أو مزرعة الإنتاج الحيواني، مشيرا إلى أهمية التعاون مصر في مجال الثروة الحيوانية والاستفادة من تكنولوجيا التلقيح الإصطناعى وتطلعوا لنقل الخبرة المصرية في هذا المجال للجانب الزامبي.

وكان الوفد قد قام بزيارة بعض المشروعات الزراعية للقطاع الخاص بمنطقة النوبارية للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال إدارة وترشيد مياه الري والتعرف على بعض المنتجات الزراعية المتميزة التي يتم تصديرها لدول الاتحاد الأوروبي.

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