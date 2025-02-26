ads
الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل تواصل اختبارات مرشحين تقدموا للعمل بالخارج .. صور

وزارة العمل
وزارة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل وزارة العمل تنظيم عملية الاختبارات المطلوبة للمرشحين للسفر للعمل بالخارج،والذين يتقدموا للوظائف التي تعلن عليها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،والإدارة العامة للتشغيل ..

تجري الاختبارات بحضور وفود من البلدان التي تتوفر فيها تلك الفرص أمام الكوادر المصرية،وكذلك من الإدارة العامة للتشغيل  ..

والصور المرفقة لأحدث تلك الاختبارات على مهنتي" نجار ونقاش" للعمل في الامارات واحدى الدول العربية ، ويوجه وزير العمل السيد محمد جبران كافة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،وعددها 9 مكاتب في بلدان عربية وأوروبية ،تكثيف الجهود لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الخارج ،مؤكدا أن منظومة التدريب المهني بالوزارة نجحت في توفير كوادر مصرية ماهرة ومدربة تلبي كافة احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..

480242370_122147645000449206_2007056510932195609_n
480242370_122147645000449206_2007056510932195609_n
480257742_122147645690449206_1967178675163860440_n
480257742_122147645690449206_1967178675163860440_n
480259878_122147645042449206_4745851435154402279_n
480259878_122147645042449206_4745851435154402279_n
480290486_122147645450449206_6448324546450197396_n
480290486_122147645450449206_6448324546450197396_n
480575324_122147645540449206_3932547330194930267_n
480575324_122147645540449206_3932547330194930267_n
480634647_122147645282449206_779371303752605184_n
480634647_122147645282449206_779371303752605184_n
480666175_122147645588449206_3452073211296987701_n
480666175_122147645588449206_3452073211296987701_n
480704373_122147645630449206_8055942569341363720_n
480704373_122147645630449206_8055942569341363720_n
480739160_122147645408449206_5335300301509468903_n
480739160_122147645408449206_5335300301509468903_n
480941529_122147645492449206_422891727493289198_n
480941529_122147645492449206_422891727493289198_n
480960124_122147645192449206_2891649707225736603_n
480960124_122147645192449206_2891649707225736603_n
480970206_122147645744449206_6888678305152693014_n
480970206_122147645744449206_6888678305152693014_n
481304611_122147645138449206_3803757005774893779_n
481304611_122147645138449206_3803757005774893779_n
481778718_122147645234449206_4678127136470225392_n
481778718_122147645234449206_4678127136470225392_n
482029013_122147645366449206_5051270464142645456_n
482029013_122147645366449206_5051270464142645456_n
482084845_122147645324449206_5598531801061182873_n
482084845_122147645324449206_5598531801061182873_n
482221285_122147645090449206_5873615223969542266_n
482221285_122147645090449206_5873615223969542266_n
الإدارة المركزية الدول العربية الكوادر المصرية توفير فرص عمل محمد جبران منظومة التدريب المهني مكاتب التمثيل العمالي وزير العمل وزارة العمل