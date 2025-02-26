رئيس الوزراء العراقي: أنهينا مرحلة الحروب وانتقلنا إلى السلم والاستقرار

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن حكومتنا ترتكز على سياسة مبدأ العراق أولا، والحوارات المفتوحة أصبحت جزءا من نهجنا السياسي، وقد أنهينا مرحلة الحروب، والصراعات، وانتقلنا إلى مرحلة السلم والاستقرار.

وأضاف «رئيس الوزراء العراقي»، خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إننا نخطو خطوات واثقة، نحو التكامل مع المجتمع الدولي، وأن العراق بات جسرا للحوار والتعاون، واستعاد دوره الريادي في المنطقة، ونحن على أعتاب مفاوضات مع التحالف الدولي، لوضع إطار واضح للتعاون المشترك في مواجهة الإرهاب.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أننا لدينا علاقات متينة مع أعضاء التحالف الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، والمنطقة الآن تمر بظروف ومرحلة تحولات كبرى لم تشهدها منذ عقود، وقد عملنا بجد على تجنيب العراق نار الحرب، ودعمنا لبنان وفلسطين بالمساعدات.