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الأربعاء 26 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

معدل التضخم المرتفع يجبر البلجيكيين على التسوق في فرنسا

التضخم
التضخم
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أفاد تقرير صادر عن الدائرة الاتحادية العامة للمالية فى بلجيكا بأن معدل التضخم في البلاد الذي يعد واحدا من أعلى المعدلات في منطقة اليورو، أجبر عددا متزايدا من البلجيكيين على التوجه إلى فرنسا للتسوق.
وذكرت شبكة /يورونيوز/ الإخبارية الأوروبية انه وفقا لإحصائيات تعتمد على المؤشر الأوروبي المنسق لأسعار المستهلك، فإن معدل التضخم فى بلجيكا بلغ 4.4 % فى شهر يناير.
وأضافت الشبكة أن ارتفاع معدل التضخم أجبر عددا متزايدا من البلجيكيين على التوجه إلى فرنسا للتسوق حيث يمكنهم توفير ما يصل إلى 30% على منتجات معينة.
ومع ذلك، انخفضت الأسعار قليلا في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة، مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا، وفقا لوزارة المالية الفيدرالية البلجيكية.
ويعد مركز رونك للتسوق، الذي يقع على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترا من مدينة ليل الفرنسية وعلى بعد 4 كيلومترات فقط من الحدود مع بلجيكا، وجهة تسوق شهيرة. 
ويقول المتسوقون إنهم يستطيعون توفير الكثير من المال، على الرغم من تكاليف البنزين الإضافية للوصول إلى هناك.

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