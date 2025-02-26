وزيرة الخزانة البريطانية تحث أوروبا على زيادة الإنفاق الدفاعي

دعت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، أوروبا إلى أن تحذو حذو بريطانيا وتعزز الإنفاق الدفاعي لتلبية احتياجات الأمن الأوروبي.

وحثت ريفز - في مقال بصحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية اليوم /الأربعاء/ - الدول الأوروبية على بذل مزيد من الجهد فيما يخص مجال الدفاع، مؤكدةً أنها ستتحدث مع النظراء الأوروبيين خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي يعقد في جنوب أفريقيا عن أهمية الأمن والدفاع لاقتصادات أوروبا وكيفية العمل على تعزيزهما.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس /الثلاثاء/، اعتزام بريطانيا زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 وقد تصل الزيادة إلى 3% بحلول عام 2030.

وكشف ستارمر أن القادة الأوروبيين سيجتمعون في بريطانيا الأسبوع المقبل لمناقشة مستقبل الدفاع، وسيضم الاجتماع مفوضية الاتحاد الأوروبي وقادة من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا.

