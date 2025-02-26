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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مطروح تشارك في معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية

مطروح تشارك في معرض
مطروح تشارك في معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية
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أعلنت محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، مشاركتها فى معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية الذى افتتحه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساء الثلاثاء، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ونواب عدد من المحافظات، بالتعاون مع منصة أيادي مصر. 

ويضم المعرض منتجات السجاد والخزف والفخار والمنسوجات وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها العديد من القري بالمحافظات المصرية.

حيث كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة رئيس لجنة المعارض، بالمشاركة فى حضور افتتاح المعرض  الذى تشارك فيه  محافظة مطروح بعدد من العارضين بالمنتجات التراثية والحرفية التى تتميز بها مطروح مع الحرص على  المشاركة بالعديد من المعارض للتسويق والترويج لمنتجات مطروح، وبما يفتح مزيد من فرص مصادر الدخل والعائد الاقتصادى  للعارضين من أبناء المحافظة، مع المشاركة بمعرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية ضمن أكثر من  ٣٠ عارض من محافظات (الجيزة، ومطروح، القاهرة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، الوادي الجديد، أسوان) وممثلين عن دول الصين وبيرو وفلسطين. 

مطروح تشارك في معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية

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