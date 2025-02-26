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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يبحث تعزيز التعاون مع السفير الأسترالي في عدد من المجالات التنموية

محافظ أسوان يبحث
محافظ أسوان يبحث تعزيز التعاون مع السفير الأسترالي
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استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السفير الأسترالى لدى القاهرة الدكتور أكسل وابنهورست من أجل بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات الإقتصادية والإستثمارية ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير التعاون الدولى بالمحافظة .

محافظ أسوان يبحث تعزيز التعاون مع السفير الأسترالي في عدد من المجالات التنموية 

وقد رحب الدكتور إسماعيل كمال بالسفير الأسترالي ، مؤكداً على المكانة الفريدة التي تحظى بها أسوان ليس كوجهة سياحية عالمية بل كمركز إقتصادي متنامٍ .

تفرد أسوان بتنوع المنتج السياحى مما يجعلها قبلة ومقصد لمزيد من الفرص الإسثمارية الواعدة

لافتاً إلى أن أسوان تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والثروات المحجرية والتعدينية ، فضلاً عن المواقع والأماكن الآثرية والتاريخية ، بجانب تفردها بتنوع المنتج السياحى مما يجعلها قبلة ومقصد لمزيد من الفرص الإسثمارية الواعدة ولاسيما فى مجالات  التعدين ، والطاقة المتجددة، والزراعة ، علاوة على مجال السياحة بمختلف أنواعها .

كما أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى إهتمام المحافظة وحرصها الدائم على تكثيف الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة خاصة في ظل توافر البنية التحتية الحديثة من مطارات وموانئ وطرق دولية، وغيرها من الخدمات اللوجستية التى تعزز النمو الإقتصادي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة .

ومن جانبه أشاد السفير الأسترالي بالتطورات التنموية التي تشهدها أسوان، مؤكدًا على حرص بلاده على تعزيز التعاون فى المجالات الإقتصادية والإستثمارية خاصة فى ظل الإستقرار الأمنى وحسن الإستقبال والمعاملة التي يتمتع بها المجتمع الأسوانى .

موضحاً إلى أنه يتطلع لتعزيز تدفق السياحة الأسترالية إلى أسوان لما تتمتع به من طبيعة خلابة ومعالم أثرية فريدة .

وفي ختام اللقاء أهدى اللواء دكتور إسماعيل كمال درع المحافظة للسفير الأسترالي وذلك تعبيرًا عن عمق العلاقات المتميزة بين مصر وأستراليا، ولتحقيق المزيد من التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة  .

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