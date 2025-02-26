محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان الكريم

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء فيها: يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

سائلين الله تعالى مع أيام وليالي هذا الشهر المبارك وما ترسخه نفحاته الإيمانية من قوة وعزيمة وإيمان بالله والوطن، أن يرعاكم لتواصلوا بفيض عطائكم وقيادتكم الحكيمة مسيرة نهضة مصرنا الغالية بعقول وسواعد أبنائها في شتى آفاق التنمية، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في الرفعة والاستقرار والتقدم متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما، وكل عام وسيادتكم ومصر بخير.

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية، وعدد من كبار قيادات ومسئولى الدولة بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.