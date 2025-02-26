مصرع 19 شخصا جراء سقوط حافلة من منحدر جبلي في تايلاند

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون اليوم /الأربعاء/ إثر سقوط حافلة كانت تقلهم من على أحد المنحدرات الجبلية في مقاطعة "نادي" بإقليم "براشينبوري" وسط تايلاند.

وذكرت وسائل إعلام تايلاندية، وفقا لما أوردته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة تقل 47 شخصا وسائقين اثنين في طريقها إلى إقليم "رايونج" الواقع على الساحل الشرقي لتايلاند، حيث فقد سائقها السيطرة عليها على أحد المنحدرات الجبلية قبل انحرافها عن الطريق ثم انقلابها بعد ذلك، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات مجاورة لتلقي العلاج.

من جانبها، أمرت رئيسة الوزراء التايلاندية باتونجتارن شيناواترا بفتح تحقيق من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.

