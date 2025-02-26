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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المنظمة الدولية للهجرة: لن نشارك بأى إخلاء قسري للفلسطينيين من غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، اليوم /الأربعاء/ إن المنظمة الأممية لن تشارك فى أى نوع قسري من الإخلاء للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأضافت بوب في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية،:"قطعنا على أنفسنا التزاما تجاه المجتمعات التي نخدمها بأننا لن نشارك فى أى نوع من أنواع النقل أو الإخلاء القسري للأشخاص، وكما نري كان هذا الأمر خطا أحمر بالنسبة لحكومتي الأردن ومصر، ونتفهم سبب تواجد الزعماء العرب في الرياض علي مدي الأيام الماضية للتفاوض بشأن الحل العربي لما يحدث في غزة".
وتابعت: "نحن جهة إنسانية فاعلة، لذا فإننا بالتأكيد لا نشارك في أنشطة من شأنها أن تشكل خطوطا حمرا لدول أعضاء رئيسية".
 

المنظمة الدولية للهجرة إخلاء قسري غزة