الصين: عمليات البحث والإنقاذ جارية بعد اصطدام قارب بسفينة في مقاطعة هونان

قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأربعاء، إن السلطات في مقاطعة هونان بوسط الصين تمضي قدما في عمليات البحث والإنقاذ بعد حادث اصطدام قارب أسفر عن مقتل شخصين وفقدان 14 آخرين.

وأضافت أن الحادث وقع في نهر يوانشوي في بلدة تشينغلانغ بمدينة هوايهوا مساء أمس، عندما اصطدم قارب ركاب بسفينة لاستعادة نفايات النفط، مما أدى إلى سقوط 19 شخصًا على متن قارب الركاب في الماء، وتم انتشال ثلاثة ناجين من النهر ونقلوا إلى المستشفى، وهم في حالة مستقرة حاليا.

وأشارت إلى أن عشر فرق إنقاذ محترفة، تضم 212 فردا، تعمل على مدار الساعة لتحديد مكان المفقودين، ومن المتوقع أن تنضم فرق إنقاذ متخصصة إضافية إلى جهود البحث تحت الماء.

ومع ذلك، فقد أعاقت الظروف المائية المعقدة وصعوبة الوصول إلى موقع الحادث ونقص فرق الإنقاذ المائي المتخصصة جهود البحث.

وأرسلت وزارة إدارة الطوارئ ووزارة النقل فريق عمل إلى هونان لتوجيه جهود الإنقاذ، كما أرسلت وزارة إدارة الطوارئ فريقا وطنيا للإنقاذ في حالات الطوارئ المائية مزودا بأجهزة السونار ومعدات الغوص إلى مكان الحادث للمساعدة في أعمال الإنقاذ، فيما حثت على بذل جهود لتحديد سبب الحادث في أسرع وقت ممكن ومنع وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى.

ورست سفينة استعادة نفايات النفط المتورطة في الاصطدام بعد وقوع الحادث، واحتجزت الشرطة ثلاثة أشخاص كانوا على متن السفينة كجزء من التحقيق الجاري حول ملابسات الحادث.