باحث بـ«المصري للفكر»: موقف مصر ثابت حول دعم الشعب الفلسطيني

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ الموقف المصري ثابت على مستوى دعم الشعب الفلسطيني والاستمرار في سياسة الدعم على كل المستويات، مشيرًا الى أنَّ مصر حققت خلال الساعات الماضية إنجازًا سياسيًا جديدًا عبر حلحلة ملف اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «كانت هناك مشكلة افتعلتها دولة الاحتلال الإسرائيلي مرتبطة بالإفراج عن 602 أسير فلسطيني، وكان بنيامين نتنياهو سعي للانقلاب على ما تمّ الاتفاق عليه، ولكن بجهود الوسطاء وبرعاية الدولة المصرية على وجه الخصوص، تم حلحلة هذا الملف».

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات: «بالتالي فإننا نتحدث عن إنجاز شديد الأهمية، وكان هناك أيضًا منجز مهم في الفترة الماضية يرتبط بنجاح مصر في إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية يتمثل في إدخال المعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة إلى داخل قطاع غزة، والضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الالتزام بالبروتوكول الإنساني فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار».