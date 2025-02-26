الرئيس العراقي: سنعمل على إقامة علاقات ودية مع منظومة الحكم السورية الجديدة

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أن تعرض الشعب الفلسطيني للعدوان الإسرائيلي بغزة والضفة الغربية تسبب في حدوث كارثة إنسانية مروعة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأضاف الرئيس العراقي، أن بلاده تأمل أن يلبي التغيير في سوريا طموحات الشعب السوري بجميع مكوناته وطوائفه، معلقا "سنعمل على إقامة علاقات ودية مع منظومة الحكم الجديدة في سوريا يسودها الاحترام والتعاون المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".

وتابع، "سياسة العراق الجديدة تقوم على احترام سيادة الدول وخيارات الشعوب والالتزام بإقامة علاقات ودية متوازنة مع الجميع".

كما أوضح الرئيس العراقي، أن العراق قادر على الرد على كل التدخلات وانتهاك حرمة حدوده وأراضيه، نؤمن بالحلول الدبلوماسية والحوارات الودية والتفاهمات الثنائية.