الأرصاد: طقس معتدل نهارا وبارد ليلا حتى الاثنين المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الاربعاء، إلى الاثنين 3 مارس، حيث هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي أغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة .

ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و شمال الصعيد و السواحل الشمالية ومائل للدافىء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

واوضحت الارصاد يشهد اليوم الاربعاء 26 فبراير، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وامطار خفيفة الى متوسطة علي الصحراى الغربية وتمتد خفيفة الي مناطق من وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد انه من غدا الخميس 27 فبراير، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

واشارت الارصاد، الى انه من الجمعة 28 فبراير الي السبت 1 مارس يسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما يشهد الاحد 2مارس والاثنين 3 مارس ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية،

ونوهت الارصاد انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجة البحرى العظمى 19_23 درجة والصغرى 11_12 درجة.