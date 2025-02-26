عمرو مصطفى يطمئن جمهوره بعد إصابته بالسرطان

طمأن المطرب والملحن عمرو مصطفى جمهوره على حالته الصحية، بعد إجرائه عملية جراحية، لإزالة ورم سرطاني.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة": “أنا الحمد لله زي الفل، وبشكر كل الناس اللي كتبتلي كل الكلام ده فرق معايا كتير، انا الحمد لله نزلت الشغل، أنا مكنتش عايز أشيل حد همي، أنا الحمد لله زي الفل وميه ميه وكله هيعدي”.

وأكد عمرو مصطفى انتهاء الخلاف مع الهضبة عمرو دياب، قائلًا: “أخويا وحبيبي، أي خلافات تتنسي طبعًا ولا الهوا، ده لو عايز كل اللي أنا غنيته ياخده”.

وتابع: “تامر حسني على فكرة كان معايا من أول يوم وكلمني، أنا راجع هلحن لكل الناس تاني، وكفاية دعاء الناس”.

آخر أعمال عمرو مصطفى

طرح الملحن عمرو مصطفى أحدث أعماله الغنائية "متسألوش" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" من كلمات ربيع السيوفي الحان عمرو مصطفى وتوزيع جابور.

وبجانبه، يستعد الملحن عمرو مصطفى لطرح أحدث أعماله الغنائية بالتعاون مع الفنانة دنيا سمير غانم، ضمن أحداث مسلسل "عايشة الدور" المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2025.