اليوم.. طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 19 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 10 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 7 درجات، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10 درجات.