استمرار حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية في أوسيم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من شاب يتهم فيه شخصين "مجهولان لديه" بسرقة دراجة نارية موتوسيكل ملكه من أمام أحد المحلات مستخدمين مقص حديدي لقطع السلسة، وبالانتقال والفحص ومراجعة كاميرات المراقبة تبين قيام شابين بارتكاب الواقعة.

وبتتبع خط سير الجناة تم ضبطهما وتم بإرشادهما عن الموتوسيكل المسروق، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2491 جنح مركز أوسيم لسنة 2025، وبالعرض على اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والذي أمر بإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.