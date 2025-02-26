مدير مركز التوظيف بـ"عين شمس": الملتقى السنوي يوفر فرصًا لتوظيف وتدريب لطلاب وخريجي الجامعة

أكدت الدكتورة علا سامي، مدير مركز التوظيف بجامعة عين شمس، انطلاق ملتقى التوظيف السنوي للجامعة يهدف إلى توفير فرص لتوظيف وتدريب الطلاب والخريجين في وظائف تتناسب مع مهاراتهم من خلال مشاركة 75 شركة وبنك محلي وعالمي.

أوضحت د.علا في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الملتقى ينعقد يومي 25 و26 فبراير، ويستهدف في يومه الأول الكليات العلمية والطبية مثل: الهندسة، الحاسبات، الطب، الصيدلة، والتمريض، بينما يشمل اليوم الثاني الكليات التربوية والأدبية مثل التجارة، الآداب، الحقوق، والإعلام.



وأضافت "علا سامي": الملتقى يشمل أيضا مجموعة من الخبراء الذين يقدمون نصائح عملية للطلاب في كيفية إعداد السيرة الذاتية وكيفية اجتياز المقابلات الشخصية.

كما لفتت إلى أن هناك حوالي 500 متطوع يشاركون في الحدث، مما يوفر لهم تجربة فريدة.

كما أكدت أن الملتقى في نسخته الرابعة يركز على تكنولوجيا المعلومات، ويسعى لربط الطلاب بأحدث الشركات التي تواكب التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات.

ويقام الملتقى بمقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية بجامعة عين شمس بالعباسية، من الساعة 1 مساءً وحتى الساعة 8 مساءً، حيث يستهدف كل يوم من اليومين كليات معينة، ويهدف إلى تقديم فرص متنوعة في التدريب والتوظيف للطلاب والخريجين.