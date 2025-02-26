ترامب: الولايات المتحدة لا تقدم أي مساعدة دفاعية لأوكرانيا في الوقت الحالي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تقدم أي مساعدة لأوكرانيا في الوقت الحالي، موضحا أن كييف لديها ما يكفي من الأسلحة حتى تتوصل واشنطن وموسكو إلى اتفاق.

وفي رده على سؤال الصحفيين بالبيت الأبيض حول "ما إذا كانت واشنطن تقدم مساعدات دفاعية لكييف"، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "في الوقت الحالي، نحن لا نقدم أي شيء".

وأضاف ترامب أن "أوكرانيا تمتلك ما يكفي من الأسلحة لمواصلة العمليات حتى تتوصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق لحل الصراع".

وأكد الرئيس الأمريكي أيضا أنه "سيتعين على أوروبا في المستقبل أن تكون مسؤولة عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف".

وأفاد موقع "بوليتيكو" في وقت سابق، أن "أوكرانيا ستخسر نحو نصف أسلحتها، بما في ذلك الأسلحة الأكثر فاعلية، من دون المساعدة العسكرية الأمريكية"، موضحة أنه "لا يمكن تعويض جزء منها بالبدائل الأوروبية".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أشارت سابقا، نقلا عن مسؤولين غربيين إلى أن كييف قد تكون قادرة على مواصلة العمليات العسكرية "بالوتيرة الحالية" فقط حتى الصيف المقبل، وبعد ذلك تخاطر القوات الأوكرانية بنفاد الذخيرة وفقدان القدرة على استخدام بعض أنواع الأسلحة.