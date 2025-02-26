ads
الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يقدر قيمة صفقة المعادن النادرة مع أوكرانيا بتريليون دولار

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المستقبلي مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة قد تصل قيمته إلى تريليون دولار.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي تعليقا على الاتفاق المستقبلي بين واشنطن وكييف: "هذه صفقة كبيرة للغاية، قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية مساء أمس الثلاثاء، بأن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي يخطط لزيارة واشنطن يوم الجمعة، لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك بعدما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن أوكرانيا وافقت على شروط جديدة لصفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة بعد أن تخلت واشنطن عن مطالبتها باسترداد 500 مليار دولار.

وبحسب الصحيفة، فإن النسخة النهائية لاتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وكييف لا تتضمن أي ذكر لـ "ضمانات أمنية" أمريكية، وتأمل كييف أن يؤدي الاتفاق بشأن التنمية المشتركة للموارد إلى تحسين العلاقات مع إدارة ترامب، حسبما كتبت الصحيفة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة المعادن النادرة أوكرانيا دولار