ترامب يقدر قيمة صفقة المعادن النادرة مع أوكرانيا بتريليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المستقبلي مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة قد تصل قيمته إلى تريليون دولار.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي تعليقا على الاتفاق المستقبلي بين واشنطن وكييف: "هذه صفقة كبيرة للغاية، قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية مساء أمس الثلاثاء، بأن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي يخطط لزيارة واشنطن يوم الجمعة، لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك بعدما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن أوكرانيا وافقت على شروط جديدة لصفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة بعد أن تخلت واشنطن عن مطالبتها باسترداد 500 مليار دولار.

وبحسب الصحيفة، فإن النسخة النهائية لاتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وكييف لا تتضمن أي ذكر لـ "ضمانات أمنية" أمريكية، وتأمل كييف أن يؤدي الاتفاق بشأن التنمية المشتركة للموارد إلى تحسين العلاقات مع إدارة ترامب، حسبما كتبت الصحيفة.