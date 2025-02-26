ترامب: سيتم رفع العقوبات المفروضة على روسيا في وقت ما

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أن العقوبات المفروضة على روسيا سوف ترفع "في وقت ما".

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي عندما سئل عن احتمالات رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا: "لا، لم نرفع أي عقوبات عن أحد"، مضيفا "أعتقد أن ذلك سيحدث في وقت ما".

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتًا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.