فانس: زيلينسكي لم يفهم الإشارة "المهذبة" بشأن إنهاء الحرب

صرح نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس بأنه وجه إشارة إلى الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي خلال لقائهما في ميونخ حول ضرورة إنهاء النزاع، لكن زيلينسكي "لم يفهمها".

وقال فانس في تصريح لصحيفة "ديلي مايل" البريطانية، نشر الثلاثاء، إنه كان يحاول أن ينقل إلى زيلينسكي "بطريقة مهذبة ولكن حازمة" إشارة حول ضرورة إنهاء النزاع بسرعة.

وأضاف: "من الواضح أنه لم يفهم الإشارة".

ووصف فانس انتقادات زيلينسكي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "ليست استراتيجية ذكية".

وأوضح أن "الفكرة أن زيلينسكي يعتقد بإمكانه تغيير رأي الرئيس من خلال شتمه عبر وسائل الإعلام... فإن أي واحد يعرف الرئيس سيقول لك إن هذه طريقة فظيعة للتعامل مع هذه الإدارة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى فلاديمير زيلينسكي بعد رفضه عقد الاتفاق حول استثمار الولايات المتحدة للثروات الطبيعية الأوكرانية، واصفا إياه بـ "الديكتاتور" وتحدث أيضا عن شعبيته "المنخفضة" في أوكرانيا.

وردا على ذلك، صرح زيلينسكي بأن ترامب "يعيش في فضاء التضليل الروسي" ورفض الحديث عن تغيير السلطة في أوكرانيا في الفترة الحالية.

وأثارت تصريحات زيلينسكي توترا مع واشنطن، حيث اتهمه ترامب بـ"إطالة أمد الحرب" و"سوء الأداء" في المنصب.