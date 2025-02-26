الأمم المتحدة: تطعيم 550 ألف طفل فلسطيني ضد شلل الأطفال في غزة

أعلنت فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية في قطاع غزة، عن تقديم اللقاح المضاد لشلل الأطفال لنحو 550 ألف طفل دون سن العاشرة.

وأوضحت الفرق أن هذه الحملة نجحت في تغطية الغالبية العظمى من الأطفال المستهدفين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار المرض في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة الفلسطينى ماجد أبو رمضان، تمديد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى المحافظات الجنوبية ليومين إضافيين، لإتاحة الفرصة لتطعيم أكبر عدد ممكن من الأطفال تحت سن 10 سنوات، لتنتهي الحملة مساء الأربعاء.

وقال أبو رمضان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن طواقم وزارة الصحة في المحافظات الجنوبية تمكنت، بالتعاون مع الشركاء في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، من تطعيم 548 ألف طفل تحت سن العاشرة؛ وهو ما يمثل 93% من مجموع الأطفال المستهدفين بالتطعيم، والذين يصل إجمالي عددهم 591 ألف طفل، وذلك منذ بدء حملة التعزيز يوم السبت الماضي حتى مساء أمس.

وناشد، المواطنين في المحافظات الجنوبية بالتوجه إلى مراكز التطعيم واصطحاب الأطفال دون سن العاشرة لتطعيمهم؛ حفاظا على صحتهم وتعزيزا لمناعتهم، وتجنيبا لمجتمعنا من خطر انتشار الفيروس وتفشي المرض.