الصحة السودانية: ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في أم درمان إلى 19 شهيدًا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وزارة الصحة السودانية، بارتفاع عدد الشهداء إلى 19 جراء سقوط طائرة عسكرية في مدينة أم درمان.

وكان الجيش السوداني قد أعلن، عن استشهاد وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين إثر تحطم طائرة عسكرية أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا غرب العاصمة الخرطوم.

وذكر الجيش، في بيان رسمي، أن الطائرة تحطمت خلال عملية الإقلاع، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين شهيد ومصاب، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع بموقع الحادث في منطقة الإسكان بالحارة 75.