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الأربعاء 26 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: أبلغنا أوكرانيا بضرورة استعادة أموال المساعدات

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن أبلغت أوكرانيا بضرورة "استعادة أموالها"، في إشارة إلى المساعدات المالية والعسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف منذ اندلاع الحرب مع روسيا.

ووفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، جاء تصريح ترامب خلال توقيعه على قرارات تنفيذية في البيت الأبيض الثلاثاء، حيث تطرق إلى زيارة مرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، الجمعة المقبلة، قائلا "سمعت أن زيلينسكي سيأتي، ولا مانع لدي".

وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، أوضح ترامب أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن الأخير "يريد التوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا ويريد العودة إلى الحياة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا أموال المساعدات