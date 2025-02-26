ترامب: أبلغنا أوكرانيا بضرورة استعادة أموال المساعدات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن أبلغت أوكرانيا بضرورة "استعادة أموالها"، في إشارة إلى المساعدات المالية والعسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف منذ اندلاع الحرب مع روسيا.

ووفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، جاء تصريح ترامب خلال توقيعه على قرارات تنفيذية في البيت الأبيض الثلاثاء، حيث تطرق إلى زيارة مرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، الجمعة المقبلة، قائلا "سمعت أن زيلينسكي سيأتي، ولا مانع لدي".

وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، أوضح ترامب أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن الأخير "يريد التوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا ويريد العودة إلى الحياة".