أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

استقرت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 عند نفس مستوى تراجعها نهاية أمس الثلاثاء والتي شهدت تراجعا محدودا في أسعار المعدن الأصفر متأثرة بتطورات سعر الذهب العالمي، والذي شهد هبوطا مقتربا من 2900 دولار، بعد تحقيقه مستويات قياسية نتيجة السياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي ترامب وفرض رسوم جمركية على واردات عدد من الدول وعلى رأسها “الصين” مما زاد الطلب على “الذهب” باعتباره الملاذ الآمن في ظل مخاطر التعريفات الجمركية التي قد تتسبب في حرب تجارية عالمية إلى جانب ارتفاع في معدلات التضخم، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي الممدد للتعريفات الجمركية على “المكسيك وكندا” الأسبوع المقبل.

وعن أسعار الذهب المحلي اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر إقبالا وانتشارا في السوق المصرية” بداية اليوم 4115 جنيها للبيع، و4090 جنيها للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 “الأعلى والأغلى قيمة بين الأعيرة المتداولة في مصر” بداية اليوم الأربعاء نحو 4702.75 جنيه، سعر الشراء 4674.25 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار "22" في مصر بداية اليوم 4311 جنيها للبيع، و4284.75 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار “18” في محلات الصاغة المصرية اليوم 3527.25 جنيه للبيع، و3505.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب “14” في مصر اليوم نحو 2743.25 جنيه للبيع، و2726.75 جنيه للشراء.

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار “12” في الأسواق المصرية اليوم 2377 جنيها للبيع و2366 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب “ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب” في الصاغة المصرية اليوم إلى 32920 جنيهًا للبيع و32720 جنيها للشراء.

وعن سعر أونصة الذهب عالميًا “وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب” فسجل 2906 دولارات للأوقية.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام اليوم نحو 4922 جنيهًا، ووصل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات إلى نحو 24070 جنيهًا.

وفي البورصات العالمية تراجعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم في ظل عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن وصل السعر إلى مستوى تاريخي جديد خلال تداولات الأمس، حيث تظل المخاوف نشوب حرب تجارية عالمية قائمة خاصة بعد القرارات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2929 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2952 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2941 دولارا للأونصة.