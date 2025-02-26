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الأربعاء 26 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخزانة الأمريكية: اقتصادنا ضعيف وبايدن أفرط في الإنفاق

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
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قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الثلاثاء، إن الاقتصاد الأمريكي أضعف مما تعكسه المؤشرات الاقتصادية، مرجعا ذلك إلى تقلب أسعار الفائدة، واستمرار التضخم، ونمو وظائف القطاع الحكومي.

وخلال خطاب ألقاه في السفارة الأسترالية ونقلته قناة الحرة الأمريكية، انتقد "بيسنت" ما وصفه بالإنفاق الحكومي المفرط والتنظيمات الصارمة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، ستتبنى نهجا مغايرا تماما.

وأضاف الاعتماد المفرط للإدارة السابقة على الإنفاق الحكومي والتشريعات المبالغ فيها أدى إلى خلق اقتصاد قد يبدو مستقرا ظاهريا، لكنه في الواقع يعاني من الهشاشة.

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