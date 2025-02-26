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الأربعاء 26 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إقامة صلاة جماعية في ساحة القديس بطرس من أجل سلامة البابا فرنسيس

أرشيف
أرشيف
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في لفتة تضامنية مع البابا فرانسيس، اجتمع مساء أمس الكرادلة المقيمون في روما، إلى جانب جميع متعاوني الكوريا الرومانية وأبرشية روما، في ساحة القديس بطرس، لصلاة المسبحة الوردية من أجل صحة الأب الأقدس.

 

وقد تم تنظيم هذه الصلاة في تمام الساعة 21:00، حيث ترأسها الكاردينال لويس أنطونيو تاجلي، نائب رئيس قسم التبشير الأول في الدائرة الخاصة بالتبشير.

 

تجمع الحضور في ساحة القديس بطرس حاملين مشاعر المحبة والتضامن مع البابا فرانسيس، في وقت حساس وهو يتلقى العلاج في مستشفى جميلي.

 

الصلاة التي شهدتها الساحة تمثل تعبيرًا عن الوحدة الروحية لعامة المؤمنين حول العالم، الذين يواصلون الدعاء من أجل صحة البابا.

 

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