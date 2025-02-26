إنتر ميلان يهزم لاتسيو بثنائية ويعبر إلى نصف نهائي كأس إيطاليا

واصل إنتر ميلان مشواره في كأس إيطاليا بعدما تغلب على لاتسيو بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ربع نهائي البطولة على ملعب جوزيبي مياتزا، ليحجز مقعده في نصف النهائي.

دخل إنتر ميلان المواجهة بتركيز كبير وفرض سيطرته على مجريات اللعب، لينجح النمساوي ماركو أرناتوفيتش في كسر التعادل وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 39، ليمنح فريقه الأفضلية قبل الدخول إلى استراحة ما بين الشوطين.

واصل النيراتزوري ضغطه في الشوط الثاني، وتمكن التركي هاكان تشالهان أوجلو من تعزيز النتيجة بهدف رائع في الدقيقة 77، ليؤمن انتصار إنتر ويؤكد تأهله المستحق إلى المربع الذهبي.

إنتر يواصل السعي نحو اللقب

بهذا الفوز، يضمن إنتر ميلان التواجد في نصف نهائي كأس إيطاليا، ليقترب خطوة أخرى نحو تحقيق اللقب. أما لاتسيو، فقد ودع البطولة بعد أداء لم يكن كافيًا لمجاراة قوة الإنتر ميلان.