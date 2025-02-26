الكشف على2000 مواطن والعلاج مجانا بالقافلة الطبية بعزبة فؤاد زيدان لـ«الشعب الجمهوري» بالفيوم.. صور

أعلن مصطفى فرغلي البنا أمين الإعلام بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الفيوم أنه تم تنظيم قافلة طبية مجانية، شملت جميع التخصصات الطبية، وصرف العلاج مجانًا، بعزبة فؤاد زيدان التابعة لمركز إطسا، وذلك في إطار جهود الحزب لتقديم الرعاية الصحية المجانية والتخفيف من الأعباء الصحية عن الأهالي، والأسر الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور كامل غطاس، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والنائب طارق الطويل، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزية، والمستشار أحمد حبيب، الأمين المساعد لأمانة المجالس المحلية المركزية، والنائب سيد سلطان، أمين الحزب بالفيوم، بالإضافة إلى المهندس محمد عبد الجليل، أمين التنظيم بالمحافظة، والمهندس محمد خليل، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والمهندس إسلام أسامة، عضو الأمانة المركزية للتنظيم، وفؤاد زيدان، مساعد أمين المحافظة، والحاج حمادة الحنبولي أمين مركز إطسا، والصحفي مصطفى فرغلى البنا أمين الإعلام بالمحافظة والدكتور أحمد ثابت رئيس مجلس مدينة إطسا إلى جانب عدد من الأمناء والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب وأمناء المراكز وعدد من التنفيذيين بالمحافظة والمركز والأهالي من العزب والنجوع المجاورة.

وأضاف "البنا" أن القافلة الطبية التي نظمها الحزب بعزبة فؤاد زيدان التابعة لمركز إطسا؛ شملت عيادات متخصصة في النساء، الأطفال، العظام، الباطنة، والجلدية، وشهدت إقبالًا كثيفًا منذ الصباح الباكر، حيث استفاد منها نحو 2000 مواطن، مما تلقوا الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان

وعلى هامش القافلة، تفقد قيادات الحزب معرضي السلع الغذائية بالطريق الدائري بجوار مطعم الطيب، وبحي الجامعة، حيث تضم المعارض مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، مثل الزيوت، الأرز، السكر، اللحوم البلدية، ياميش رمضان، الدقيق، المنظفات، والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى منتجات أخرى بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات الأسر.

وأعرب المواطنون عن شكرهم لحزب الشعب الجمهوري على جهوده في تقديم الرعاية الصحية المجانية، مشيدين بدور أمانة محافظة الفيوم في نجاح القافلة وتقديم الخدمات الطبية للمحتاجين، وكذلك إقامة معارض بيع السلع بأسعار مخفضة.

من جانبه أكد النائب سيد سلطان، أمين الحزب بالمحافظة، أن القوافل الطبية تأتي في إطار التزام الحزب بمسؤوليته المجتمعية، عبر توفير الخدمات الصحية المجانية للفئات الأكثر احتياجًا، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وأضاف المهندس محمد عبد الجليل، أمين التنظيم بالمحافظة، إلى أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا والتخفيف من معاناتهم.

وأشار النائب طارق الطويل، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزية، أن الحزب يعتزم التوسع في الفعاليات المجتمعية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دوره الخدمي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح المستشار أحمد حبيب، الأمين المساعد لأمانة المجالس المحلية المركزية، أن هذه المبادرات ليست مجرد خدمات طبية، بل رسالة واضحة تؤكد حرص الحزب على دعم المواطنين في مختلف جوانب حياتهم.

inbound3395932327600834588

inbound2944881142680144202

inbound1609420679887866785

inbound8606770100199674267

inbound2296356303071108729

inbound3736082317367976913

inbound4501369256910110126

inbound5638249004931597421

inbound8925791592369834976

inbound8852995423935393767

inbound1364242079803050051

inbound4882412578414629275

inbound2004309957640751518