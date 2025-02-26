أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

استقرت أسعار صرف أغلب العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري عبر شاشات عرض أسعار العملات على مدار اليوم لحظة بلحظة.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 50.54 جنيه للشراء ونحو 50.64 جنيه للبيع.

ووصل متوسط سعر صرف اليورو بداية اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري إلى 53 جنيها للشراء و53.15 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مستهل تداولات اليوم في البنك المركزي المصري 63.95 جنيها للشراء و64 جنيها للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.49 جنيه للشراء 56.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 33.78 جنيه للشراء 33.85 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف اليوان الصيني بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 6.96 شراء ونحو 6.97 جنيه للبيع.

و فيما يتعلق بأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري مستهل اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري وأكثرها تداولات و انتشارا (الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي) فسيطرت عليها حالة من الاستقرار.

سجل سعر صرف الريال السعودي بداية اليوم في البنك المركزي 13.47 جنيه للشراء ونحو 13.50 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري اليوم عند 163.83 جنيه للشراء ونحو 164.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.76 جنيه للشراء ونحو 13.79 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال القطري بداية اليوم في البنك المركزي نحو 12.82 جنيه للشراء و13.89 جنيه للبيع.