تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون برباعية نظيفة في البريميرليج

حقق تشيلسي فوزًا كاسحًا بنتيجة 4-0 على نظيره ساوثهامبتون، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

دخل تشيلسي المباراة بقوة وفرض سيطرته منذ البداية، حيث افتتح النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو التسجيل مبكرًا في الدقيقة 24 بعد تمريرة رائعة من توسين أدارابيويو.

وفي الدقيقة 36، أضاف البرتغالي بيدرو نيتو الهدف الثاني للبلوز بعد تمريرة حاسمة من كريستوفر نكونكو، ليواصل أصحاب الأرض تفوقهم الهجومي.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز المدافع ليفي كولويل تقدم تشيلسي بهدف ثالث في الدقيقة 44، بعدما تلقى تمريرة متقنة من بيدرو نيتو، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز 3-0.

واصل تشيلسي هيمنته في الشوط الثاني، ونجح في إضافة الهدف الرابع عبر مارك كوكوريلا في الدقيقة 78 بعد تمريرة رائعة من تيريك جورج، ليؤكد تفوق فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو في المباراة.

تشيلسي يواصل الضغط على مراكز المقدمة

بهذا الفوز العريض، يواصل تشيلسي تحسين نتائجه في البريميرليج، بينما يتعرض ساوثهامبتون لهزيمة قاسية تعقد موقفه في جدول الترتيب.