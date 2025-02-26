مباراة الـ8 أهداف.. برشلونة وأتلتيكو مدريد يتعادلان في كأس ملك إسبانيا

حسم التعادل 4-4 المواجهة النارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي أقيمت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

المباراة شهدت إثارة كبيرة وتقلبات دراماتيكية، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب حتى اللحظات الأخيرة.

بداية نارية من أتلتيكو مدريد

افتتح جوليان ألفاريز التسجيل لصالح أتلتيكو في الدقيقة الأولى بعد تمريرة كليمنت لونجليه، قبل أن يضاعف أنطوان جريزمان النتيجة في الدقيقة 6، ليضع برشلونة في موقف صعب مبكرًا.

ريمونتادا كتالونية بثلاثية قبل نهاية الشوط الأول

رد برشلونة جاء سريعًا، حيث سجل بيدري الهدف الأول للفريق الكتالوني في الدقيقة 19 بعد تمريرة رائعة من جول كوندي، قبل أن يعدل باو كوبارسي النتيجة في الدقيقة 21 مستغلًا تمريرة رافينيا.

وفي الدقيقة 41، واصل برشلونة انتفاضته، حيث تمكن إينيجو مارتينيز من تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة أخرى من رافينيا، لينهي الفريق الكتالوني الشوط الأول متقدمًا 3-2.

في الدقيقة 74، عزز روبرت ليفاندوفسكي تقدم برشلونة بالهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من لامين يامال، ليقترب الفريق من تحقيق فوز مريح.

لكن أتلتيكو لم يستسلم، حيث سجل ماركوس يورينتي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 84 بعد تمريرة أنخل كوريا. وفي اللحظات الأخيرة، وتحديدًا في الدقيقة +90، خطف ألكسندر سورلوث هدف التعادل القاتل بعد تمريرة رائعة من صامويل لينو، ليخطف الروخيبلانكوس تعادلًا ثمينًا في معقل برشلونة.

الحسم في الإياب.. مواجهة مرتقبة في واندا ميتروبوليتانو

بهذه النتيجة، يتأجل الحسم إلى مباراة الإياب، حيث سيتواجه الفريقان على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مواجهة ستكون حاسمة ومثيرة من أجل تحديد هوية المتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.