الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر وقطر في متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بـ"غزة"

أعربت سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، عن شكرها لمصر وقطر على جهودهما في متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط، الثلاثاء، أدانت كاخ جميع أعمال العنف والاستفزازات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، معبرة عن قلقها إزاء التعزيزات العسكرية الإسرائيلية هناك.

كما شددت على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام به، وحثت كاخ كلًا من إسرائيل وحماس على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يشمل إطلاق سراح المحتجزين والأسرى.