أسعار الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

سيطرت حالة من الاستقرار والهدوء النسبي على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، في البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية، وفقا لآخر تحديث لشاشات عرض أسعار العملات.

سجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار في بنك الإسكندرية فسجل 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك نكست 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي ليسجل 50.55 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المتحد سجل سعر صرف الدولار اليوم 50.55 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في أبو ظبي الإسلامي 50.60 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع .

ثبت سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي عند نحو 50.55 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك العربي الإفريقي 50.55 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك العقاري العربي 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري إلي 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف العربي 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

أما في بنك فيصل فسجل الدولار اليوم 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الكويتي الوطني 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في المصرف المتحد 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول إلى 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية ليسجل 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

